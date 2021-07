“Ma io mi incanto”, Federica Nargi, il paradiso all’improvviso: curve che ti inchiodano – FOTO

Federica Nargi è la protagonista di un panorama mozzafiato, paradisiaco all’ennesima potenza. Una dea discesa in Terra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Standing ovation per una Federica Nargi mozzafiato, protagonista di uno spettacolo paradisiaco, che non lascia spazio all’immaginazione.

In un sol colpo, Federica ha incantato tutti, mostrando il meglio del suo repertorio di forme. Semplicità divina e sguardo incantevole sono gli ingredienti di una bellezza speciale che raggiunge livelli elevatissimi.

Specializzata nel settore della moda, Federica non ha bisogno di presentazioni. Conosciuta come la moglie del bomber ex Sassuolo, Juventus e Milan, Alessandro Matri è uscita allo scoperto, mettendo in evidenza tutte le specialità, donatele da Madre Natura.

Oggi, la supermodella è celebre, come se non bastasse anche nelle vesti di attrice, grazie alle qualità, mostrate in fase di recitazione in diversi cast.

In attesa della nuova stagione lavorativa, la Nargi è entrata in clima estate, ancor prima di quanto previsto

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Federica Nargi, l’estate a Formentera si accende di passione: straripante

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA NARGI AL MARE, VAI SU SUCCESSIVO