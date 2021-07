“Love is in the Air” anticipazioni 6 luglio: Eda e Serkan bloccati per la notte

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivela che Serkan vuole farsi perdonare da Eda nel modo più strambo possibile… rapendola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo al secondo appuntamento della settimana di Love is in the Air. Eda e Serkan sono andati allo chalet in montagna di Serkan, dopo che quest’ultimo l’ha praticamente rapita per cercare di chiarire e di farsi perdonare dopo le accuse che le ha rivolto. Non sarà facile riuscire a riconquistare la sua fiducia, Eda ha sofferto veramente tanto per la scenata che Serkan le ha fatto sul lavoro e sta facendo davvero fatica a farsela passare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Eda si ritrova così nella casa in campagna di Serkan, dove quest’ultimo le fa una proposta per vendicarsi insieme di Kaan. In questo modo, potrebbero anche realizzare il progetto del green hotel. Eda non è affatto d’accordo e decide di scappare via dallo chalet. Purtroppo una tempesta forte le impedisce di andar via e rimane dunque bloccata con Serkan lì per tutta la notte. Sono anche costretti a condividere lo stesso letto e si addormentano insieme, uno accanto all’altro. Ed è qui che la mattina dopo scatta un problema particolare: Eda fa una videochiamata mentre è a letto, dimenticandosi di Serkan accanto a lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Tornati ad Istanbul le loro famiglie sono intenzionate a farli sposare: se hanno condiviso lo stesso letto ed è successo qualcosa tra di loro, adesso non possono scappare. Riusciranno a far capire che tra di loro non è successo assolutamente nulla quella notte?