Drammatico incidente sulle Alpi Apuane nel territorio di Vagli Sotto, in provincia di Lucca, nella tarda mattinata di ieri. Un ragazzo di 33 anni è morto dopo essere precipitato per circa 100 metri durante un’escursione con un’amica. Proprio quest’ultima ha immediatamente chiamato i soccorsi che sono subito intervenuti sul posto. Individuato e raggiunto il punto dove il 33enne era caduto, purtroppo hanno potuto solo constatarne il decesso. L’amica è stata tratta in salvo, operazioni rese complicate dalla scarsa visibilità e dalla zona impervia.

Lucca, dramma sulle Alpi Apuane: 33enne precipita durante escursione e perde la vita

La vittima, Alessio Amato di 33 anni, secondo quanto riporta la redazione de La Nazione, stava effettuando un’escursione insieme ad un’amica 30enne verso la cresta del Monte Roccandagia. Durante la salita, in una zona molto impervia, il 33enne avrebbe perso l’equilibrio, per cause ancora da verificare, e sarebbe precipitato per un centinaio di metri. L’amica assistendo a quanto accaduto ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli uomini del Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) in elicottero, che per via delle condizioni metereologiche è dovuto rientrare. I soccorsi, scrive La Nazione, hanno, dunque, raggiunto il punto in cui era finito Amato da terra. Purtroppo, una volta arrivati, per il 33enne non c’è stato nulla da fare: le squadre hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nella caduta. L’amica è stata poi recuperata e tratta in salvo ed accompagnata a valle.

Sul caso hanno avviato gli accertamenti i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita al 33enne.