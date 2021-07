Paola Perego e la rivelazione sul suo passato: “Ho vissuto un dramma”

Paola Perego si lascia andare e racconta il periodo più brutto della sua vita, una storia inedita mai saputa prima. Ecco cosa ha vissuto

Tutti conoscono la conduttrice Paola Perego nota per aver presentato “La talpa”, “Verissimo” e “Buona domenica”.

Una donna di classe ed elegante che ha fatto della sua passione un lavoro unico. Nonostante il successo, i fan e tante soddisfazione personali e professionali, la Perego ha vissuto un periodo brutto della sua vita che solo oggi è riuscita a rivelare a cuore aperto nel corso di un’intervista.

“Ho pensato che sarebbe stato meglio morire” ha confessato, cosa è accaduto alla conduttrice?

GUARDA QUI>>Mara Venier e Al bano, il miracolo di Padre Pio: la nuova coppia fa impazzire il web

Paola Perego e il dolore che non passa

GUARDA QUI>>“Temptation Island”, una coppia squalificata? Lui avrebbe oltrepassato il limite

La Perego ha raccontato il suo disturbo a le Belve, durante un’intervista ed ha spiegato che ha sofferto di attacchi di panico per trenta anni. Infatti, da quando aveva sedici anni la donna ha vissuto momenti brutti dai quali pensava non potesse mai riprendersi.

“La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. – ha affermato – Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire”.

“In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. – continua – Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte”.

La donna ora ne è uscita totalmente con l’aiuto di medici e esperti, ma anche grazie alla sua famiglia: il marito e i figli Giulia e Riccardo. Anche con loro in un primo momento è stato difficile, spesso non li prendeva in braccio per paura di buttarsi con loro dalla finestra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Oggi la presentatrice si gode il successo, il lavoro e la sua famiglia meravigliosa con la quale condivide gioie e dolori. Non dimentica di certo il passato che l’ha resa però migliore e sicuramente più forte.