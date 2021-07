La nuova edizione di Temptation Island potrebbe rivelare già il suo primo colpo di scena: la squalifica di una coppia. Ecco quello che si sa

Questa sera, lunedì 5 luglio, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Le sei coppie di questa edizione sono state presentate al pubblico e hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti. Numerose le polemiche nate in seguito alle prime dinamiche, soprattutto a causa di alcune affermazioni e atteggiamenti dei fidanzati ritenuti particolarmente problematici. In particolare a far discutere è stata la coppia formata da Valentina e Tommaso. Proprio loro potrebbero essere protagonisti di un colpo di scena.

Rischio squalifica a Temptation Island: Tommaso avrebbe raggiunto il limite

Le registrazioni del reality sono terminate e nonostante il tentativo di non diffondere informazioni prima della messa in onda sono trapelate alcune indiscrezioni. Tra queste anche la notizia di una possibile squalifica che vedrebbe coinvolta proprio la problematica coppia formata da Valentina e Tommaso.

Quasi vent’anni di differenza, la loro storia è stata una delle più discusse nel corso della prima puntata. In particolare è stato Tommaso ad attirarsi non poche critiche in seguito a un atteggiamento definito tossico nei confronti della donna e della sua libertà. La sua fidanzata ha scritto a Temptation Island proprio per cercare di risolvere il grosso problema della gelosia del giovane, fin troppo possessivo.

Le prime immagini del loro percorso lo hanno visto sbiancare dinnanzi ai video che vedevano Valentina indossare un semplice costume. Le sue interazioni innocue con i tentatori single lo hanno successivamente agitato, e non poco.

Ma in arrivo ci sarebbe un colpo di scena proprio in seguito all’impossibilità di Tommaso di assistere a determinate scene. Il ragazzo avrebbe infatti reagito malamente ad alcuni video, prendendosela con l’arredamento del villaggio. Tavoli e sedie lanciate e il tentativo di scappare per raggiungere la fidanzata potrebbero essergli costati la squalifica dal programma.

Per scoprire cosa è accaduto davvero il pubblico dovrà attendere la messa in onda. Stando a quanto visto finora questa edizione di Temptation Island sembra comunque promettere scintille.