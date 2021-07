Al via il Festival di Cannes 2021: ripartenza tra divi e mascherine

Da domani prende il via il Festival di Cannes. Dopo il fermo causato dalla pandemia ritorna la manifestazione con rigide misure anti-contagio.

Divi, abiti da sogno, fotografi, film unici. Il Festival di Cannes ritorna da domani con la sua 74essima edizione. Dopo il fermo imposto dalla diffusione del Covid, la manifestazione riprende, dal 6 luglio fino al 17 luglio, incantando il mondo tra il genio creativo di registi, il talento degli attori e la sfilata di vestiti da sogno.

E ai tempi della pandemia, anche il Festiva si è dovuto adattare all’emergenza sanitaria prevedendo una serie di norme anti-cotagio. Tra star e telecamere, le mascherine non potranno mancare in quanto previsto l’obbligo in particolare per prendere parte alla manifestazioni nelle sale. A questo si unisce all’ingresso la necessità di mostrare un documento che attesti la vaccinazione completa, eseguita da almeno due settimane, oppure il tampone negativo realizzato nelle ultime 48 ore. Inoltre è previsto l’obbligo di distanziamento, seppur in sala si prenderà posto uno accanto all’altro nelle consuete poltrone.

La macchina organizzativa inoltre ha creato un laboratorio per gli addetti ai lavori, alla manifestazioni prende parte solo pubblico del settore, dando la possibilità di eseguire tamponi gratis. Inoltre è stata predisposta anche un’area medicale destinata a coloro che presentano possibili sintomi.

Festival di Cannes ritorna: le star più attese

Tra innumerevoli film e nuove uscite, il Festival di Cannes ritorna a catturare i riflettori. L’attesissima rassegna cinematografica vedrà protagonisti i big del cinema.

In particolare saranno protagonisti molti volti femminili. Tra questi spiccano Lea Seydoux con tre film, Marion Cotillar, Adèle Exarchopouls, Charlotte Rampling e Lèa Seydoux, con ben quattro pellicole. Presente anche Jodie Foster per la quale è prevista la consegna della Palma d’Oro alla carriera.

Tra i divi più attesi Adam Driver, presente con il film “Annette” che aprirà il Festival, Owen Wilson,Timothè Chalamet e Jean Dujardin.

Per quanto riguarda l’Italia in concorso la pellicola di Nanni Moretti, regista amatissimo in Francia, “Tre Piani”. A Cannes sarà presente anche Riccardo Scamarcio nel cast della pellicola.

La madrina di questa edizione è Doria Tiller, attrice parigini ed ex Miss Meteo, che presenterà l’apertura e la chiusura del Festival.