“Un Posto al Sole” anticipazioni 6 luglio: brutte conseguenze per Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Filippo si risveglia dall’operazione e, purtroppo, l’intervento non ha avuto l’esito sperato

Un Posto al Sole si prepara al secondo appuntamento della settimana, che vedrà nuove importantissime trame da affrontare per i protagonisti di Palazzo Palladini. Avete notato che di recente Renato e Giulia sono sempre più vicini? I due si stanno ritrovando spesso a fare i nonni insieme dei loro splendi nipoti. E sarà proprio durante un episodio con i bambini che Giulia si renderà pienamente conto che Renato è un nonno meraviglioso.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Intanto Filippo si risveglia finalmente dalla lunga operazione. Il giovane Sartori si è sottoposto all’intervento con la speranza di riuscire a risolvere quel problema alla testa che lo ha afflitto negli ultimi mesi. Era molto preoccupato prima di finire sotto ai ferri e infatti aveva tutte le ragioni per esserlo, per godersi quegli ultimi momenti insieme alla sua amata famiglia: svegliato dall’operazione, la sua famiglia scoprirà che purtroppo le cose non sono andate per il meglio. Serena sarà afflitta dal dolore lacerante per quanto accaduto, mentre Roberto cercherà di capire come e quando ma soprattutto se potrà risolversi questo ennesimo problema.

Rossella è andata ad Indaca dai nonni per studiare gli ultimi esami e, nel frattempo, Clara e Patrizio si sono messi insieme. Il suo ex fidanzato adesso le dirà la verità e lei dovrà affrontare le conseguenze di questa brutta scoperta. Riuscirà a passarci sopra e a tornare ad essere amica del suo ex fidanzato oppure no?