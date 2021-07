Cristina D’Avena e Clarissa, il bikini è perfetto: bellezze al bagno – FOTO

Cristina D’Avena e sua sorella minore Clarissa hanno condiviso una foto su Instagram mentre sono al mare: due bellezze perfette

Cristina D’Avena e Clarissa hanno pubblicato sul profilo Instagram della sorella più piccola una foto mentre sono al mare e sono in procinto di farsi il bagno. Un momento di relax per la cantante e il suo addetto stampa che i fan hanno apprezzato non poco. Tanti infatti sono stati i like e i commenti per le due bellissime sorelle D’Avena. Lo scatto è di ieri ed è dedicato da Clarissa a Cristina per il suo compleanno: la voce delle sigle dei cartoni animati, che ha fatto compagnia a tutti quelli che erano ragazzini, compie infatti oggi 57 anni. Un’età portata benissimo, visto che sembra molto più giovane.

Cristina D’Avena e Clarissa, la foto in bikini delle due sorelle

