“Da sempre ti amavo“. Maddalena Corvaglia e il ricordo che l’ha devastata – VIDEO

Maddalena Corvaglia. La showgirl ed ex velina di “Striscia la Notizia” condivide sul suo profilo Instagram un ricordo personale di Raffaella Carrà. Sentito cordoglio

Era il 1999 quando sulla scrivania del celebre tg satirico delle reti Mediaset, “Striscia la Notizia”, iniziarono a sgambettare due delle veline che sarebbero divenute, con il tempo, le più iconiche della storia del programma. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Adesso sono prime donne dello spettacolo italiano, due showgirl e modelle affermate che hanno dovuto costruire la loro carriera perfezionandosi e attraversando una gavetta necessaria prima di far breccia nel cuore del pubblico.

Ci piace pensare che dietro ogni personaggio celebre ci sia stato prima un bambino/a sognante che, nell’intimità della propria cameretta, abbia avuto miti da imitare e da cui trarre ispirazione. Maddalena Corvaglia non fa mistero del suo e lascia un messaggio molto toccante.

Maddalena Corvaglia: il suo personale ricordo di Raffaella Carrà

La morte di Raffaella Carrà ha lasciato attonito sia il pubblico, sia la schiera di personaggi celebri e colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare insieme a lei.

Tra questi anche Maddalena Corvaglia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram (seguito da 1,2 milioni di utenti) il suo personale ricordo dell’artista scomparsa. Si tratta di un video di pochi secondi che mostra le immagini di un momento televisivo divertente ma che oggi assume una valenza diversa e una sfumatura più triste.

É l’ex velina a descriverlo con poche, semplici parole: “Ricordo quel giorno. Mi invitasti al tuo programma e per me, che da sempre ti amavo, fu un immenso onore. Durante la puntata eri lì così bella, vera… così Carra’, che io decisi di tirarti su di peso per portarti via. Non era scritto nel copione ovviamente”. La Corvaglia sottolinea poi l’indole gentile della diva: “Chiunque altro mi avrebbe fatta volar via dagli Studi Rai, tu invece scoppiasti a ridere dicendo una cosa vera: ‘Questa ragazza e’ matta!’ “.

L’ultima frase è l’estremo commiato della showgirl verso la sua “maestra”, i sentimenti di estremo cordoglio sono evidenti: “Ovunque tu sia Regina , starai diffondendo la tua allegria e contagiando con la tua risata. Ciao Raffaella, mancherai a tutti noi”.