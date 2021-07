“Mr Wrong” anticipazioni 6 luglio: Eda viene denunciata da Tolga?

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che andava in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata in prima serata

Mr Wrong oggi ritorna, a grande richiesta, in prima serata. Sostituito nella fascia pomeridiana da Brave and Beautiful, adesso si prepara ad affrontare gli ultimi nove episodi che verranno mandati in onda di sera nel corso di questa lunga estate, una volta a settimana. Nella prossima puntata, che andrà in onda questa sera, sono pronti diversi colpi di scena a cui non tutti siamo preparati. Cosa sta per succedere?

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Tolga giungerà al nuovo locale di Ozgur: l’uomo ha intenzione di denunciare Ezgi alla polizia per aver diffuso dei dati sensibili della sua impresa alle aziende avversarie. Vuole etichettarla come sleale, quando non è niente vero: Ezgi, infatti, si è sempre comportata bene sul suo posto di lavoro. Infatti, Ozgur prenderà le difese della sua amata fidanzata. Per questo motivo insieme a lei, Ozan e Deniz, si recherà nell’hotel in cui si è tenuto l’evento organizzato dalla ragazza per visionarie le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Tolga corromperà il capo della sorveglianza e i ragazzi riceveranno un rifiuto secco da part sua che li porterà a prendere un’altra strada in questo senso.

Ezgi ed Ozgur, dunque, dovranno cercare una nuova soluzione: come faranno per riuscire a salvare Ezgi dalle sorti a cui la sta condannando Tolga? Non ci resta che attendere stasera per vedere come andrà a finire questa storia.