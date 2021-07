Ornella Muti, l’eleganza che contraddistingue la diva senza tempo anche nell’ambiente di casa. Disetsa a letto dispensa lezioni di classe, ma è in dolce compagnia

Eletta nel 1994 la “donna più bella del mondo” dalla rivista statunitense Class, Ornella Muti ha lasciato invariata nel tempo quella ammaliante bellezza che riusciva ad ipnotizzare lo spettatore allo schermo.

Unica e rara, caratterizzata dai lineamenti angelici e nello stesso tempo maliziosi, e dalle curve procaci distribuite in modo perfettamente armonioso su tutta la silhouette del suo corpo. Un’avvenenza tale da restare indelebile come icona di sensualità, simbolo della cultura cinematografica italiana.

Oltre alle doti estetiche impareggiabili, il talento poliedrico le ha permesso di spaziare ampiamente nei generi, dalle pellicole più impegnate a quelle più leggere, in collaborazione con alcuni dei più registi più importanti. Pluripremiata, viene ricordata come una delle attrici più autorevoli del nostro territorio.

Ma oltre al prestigio nell’ambito della recitazione, che ci ha lasciato in eredità alcuni film intramontabili, è l’influenza e la maestosità della sua immagine che continua ad accompagnarci, anche nel suo presente. Su Instagram condivide diapositive con i fan che ci ricordano quanto la vera e autentica bellezza non conosca le leggi del tempo, in un video che impartisce lezioni di classe assoluta.

Ornella Muti, l’eleganza in dolce compagnia

Look in white per Ornella Muti, che direttamente dal letto condivide su Instagram uno scatto della sua eleganza, lasciando ammirati i fan dell’attrice. Mantiene altissimo il livello di classe anche nell’ambiente di casa, con un outfit decisamente inaspettato per la location.

Nulla lasciato al caso, a partire dagli occhiali neri a lenti scure, in uno strepitoso modello cat eye, che subito eleva ancora di più il fascino da diva che esercita. La perfetta manicure spicca sulle splendide mani dell’attrice, in un rosso acceso e lucido che tinge le unghie curate. I caratteristici capelli biondi le incorniciano il volto, mentre l’obiettivo si muove, catturando parte della sua figura nell’abito bianco.

Ad essere inquadrati come co-protagonisti del video, ci sono gli amici a quattro zampe inseparabili, che riposano insieme all’attrice: i due cagnolini bianchi e persino il maialino domestico.

Esplosione di like per l’attrice, che ancora una volta stupisce per l’eleganza e lo charme senza tempo, sfoggiato anche tra le mura di casa.