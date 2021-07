Sabato scorso, un bambino di 11 anni ha perso la vita e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente in un parco acquatico di Altoona, in Iowa (Usa).

Usa, gommone si ribalta in un parco acquatico: muore bambino di 11 anni, quattro feriti

Un morto e quattro feriti, di cui tre in condizioni gravi. È il bilancio dell’incidente consumatosi sabato scorso, 3 luglio, all’interno dell’Adventureland Amusement Park, parco divertimenti di Altoona, in Iowa.

La vittima è Michael Jaramillo, bambino di 11 anni che era giunto presso il parco insieme alla propria famiglia. Secondo quanto riporta la redazione del New York Times, Michael era salito sul gommone di un’attrazione sul fiume Raging insieme ad altre cinque persone. Per cause ancora da determinare, il gommone si è ribaltato facendo finire i sei passeggeri in acqua.

Lanciato l’allarme dai presenti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i paramedici. Estratti dall’acqua, il piccolo ed altre quattro persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvare la vita all’11enne, il suo cuore ha smesso di battere domenica per via delle ferite riportate. Tre dei quattro feriti, scrive il New York Times, sono ancora ricoverati in condizioni critiche, mentre l’altro avrebbe riportato solo lievi traumi. Non è chiaro se quest’ultimi siano parenti della vittima.

Intervenuta anche la polizia di Altoona che ha avviato tutte le indagini per capire cosa possa aver provocato l’incidente. Intanto, come confermato dalle autorità, l’attrazione è stata chiusa al pubblico per consentire gli accertamenti.

I funzionari del parco hanno confermato la notizia della morte del bambino ed hanno espresso il proprio cordoglio per la famiglia: “In questo momento – riporta il New York Times– i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla vittima, alla sua famiglia e a membri del nostro team che erano sul posto“.