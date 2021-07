“Boom… che panorama”, Wanda Nara il lato B scolpito nasconde il perizoma: stratosferica – FOTO

Wanda Nara si supera letteralmente con uno scatto al sole, nel posto dei sogni. Cosa volere di più dalla vita? Che fisico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Stratosferica come non mai, la supermodella di Buenos Aires ha regalato una gioia unica ai propri fan, nel posto più bello del mondo.

Wanda Nara non ha fatto sconti nell’ultima uscita via Instagram che ha acceso l’entusiasmo dei followers, tutto in una volta. In tanti hanno commentato le meraviglie di un luogo paradisiaco, nel quale Wanda ha scelto di andare per rilassarsi e spegnere la mente dagli impegni.

Qualche giorno fa, la supermodella argentina aveva scritto “Proximo destino…Napoli“, con tanto di primo piano su due dei cinque splendidi figli.

Il giorno dopo, una volta arrivata a destinazione, la moglie/agente di Mauro Icardi si è subito detta “Innamorata” e incantata dal paesaggio mozzafiato che riserva il turismo campano

Wanda Nara, primo piano sul posteriore: “Mi scatti una foto?”

