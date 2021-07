Sta per tornare su Netlix il nuovo appuntamento con l’amata serie statunitense, “Virgin River 3”: svelate adesso le sue più importanti novità.

La serie televisiva, firmata Netflix, “Virgin River” si appresta in quest’estate a concludere il suo legame con i telespettatori. La creazione statunitense di Sue Tenney, dopo il suo promettente debutto nel dicembre del 2019, è pronta a presentare la sua stagione conclusiva segnando una volta per tutte il destino dei suoi duo protagonisti: la romantica e sognatrice dottoressa Mel Monroe e l’intrepido ma leale Jack Sheridan.

La terza e conclusiva stagione sarà disponibile sulla piattaforma in streaming a partire dal prossimo 9 luglio. Adesso, a pochi giorni dalla sua uscita, vediamo di scoprire le sue più salienti novità già prontamente anticipate da alcuni membri del cast.

Virgin River 3, tutte le novità sulla nuova stagione della serie Netflix

Con un piacevole riscontro da parte della critica internazionale per le sfaccettate emozioni che è riuscita a suscitare con molta semplicità nel corso delle sue due precedenti stagioni, la serie si è dapprima conquistata un buon posto di rilievo nella classifica delle nuove uscite. Lo stesso “ComingSoon” ha riconosciuto al prodotto ben quattro stelle su cinque.

A quanto pare i drammi strappalacrime non tarderanno a raggiungere il cuore dei suoi fan. Fra questi in primis la triste scomparsa di un personaggio centrale della storia provocherà non poca amarezza nel corso dell’intreccio. A seguire un doloso incendio contribuirà non poco ad aumentare l’effetto di un crescente climax. A contornare, invece, questa evidente situazione di squilibrio, fra una costante incertezza che sembrerà prendersi gioco dell’amore di Jack e Mel, anche un divorzio, forse non così inaspettato per i conoscitori della storia, potrà coronare il susseguirsi di eventi infausti. Fortunatamente però, a porre fine a questa sontuosa tempesta di turbamenti, si presenterà il coronamento di un nuovo entusiasmante flirt.

Il quale farà in modo che i suoi spettatori possano tirare finalmente un profondo respiro di sollievo, preparandosi tra un episodio e l’altro ( per un totale di 20, seguendo la sua conformazione originale) ad un finale di stagione degno di nota e che lascerà con certezza il seguito di “Virgin River” senza respiro.