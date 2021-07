Termina Inghilterra-Danimarca, la seconda semifinale di Euro 2020. Il risultato decreta chi sarà ad affrontare l’Italia domenica a Wembley.

Sarà l’Inghilterra ad affrontare l’Italia nella finale di questi Europei grazie a un 2-1 raggiunto ai tempi supplementari.

A passare in vantaggio è la Danimarca che a Wembley mette sotto gli inglesi 0-1: al 30′ è Damsgaard a regalare il gol ai suoi con un calcio di punizione dai 30 metri, la conclusione supera la barriera e sblocca il risultato.

Pareggiano i conti gli inglesi, al 39′: pallone delizioso di Kane che taglia dalla trequarti e mette in moto Saka che entra in area, pallone in mezzo che Kjaer, per anticipare Sterling, mette nelle sua porta.

La gara non si decide ai tempi regolamentari e si va ai supplementari. La Danimarca si deve arrendere all’Inghilterra solamente di fronte alla decisione dell’arbitro Makkelie che regala un rigore inesistente ai padroni di casa.

Sterling passa in mezzo a Mæhle e Jensen e per un presunto contatto di uno dei due giocatori danesi, viene concesso il penalty agli inglesi al 102. E’ Kane a portare in vantaggio i suoi nonostante uno straordinario Schmeichel era riuscito a parare il tiro ma sulla ribattuta l’attaccante inglese non sbaglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Euro 2020, Italia-Spagna: gli azzurri volano in finale

Inghilterra-Danimarca, il tabellino

RETI: 30′ Damsgaard, 39′ aut. Kjaer, 104′ Kane.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice (95′ Henderson), Phillips; Saka (69′ Grealish (105′ Trippier)), Mount (95′ Foden), Sterling; Kane. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham. All. Southgate.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen (79′ Andersen), Kjaer, Vestergaard (105′ Wind); Stryger Larsen (67′ Wass), Delaney (88′ Jensen), Hojbjerg, Mæhle; Braithwaite, Dolberg (67′ Nørgaard), Damsgaard (67′ Poulsen). A disposizione: Lössl, Rønnow, Skov, Skov Olsen, Jørgensen, Cornelius. All. Hjulmand.

AMMONITO: Maguire (I), Wass (D).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> L’Inghilterra vola in semifinale. Poker all’Ucraina che dice addio a Euro 2020

L’Inghilterra per la prima volta nella sua storia conquista una finale degli Europei. Domenica 11 luglio a Wembley ci sarà l’Italia ad attenderli.