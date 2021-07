Samantha De Grenet, in bikini lascia increduli: fisico pazzesco – FOTO

Samantha De Grenet sfida le leggi del tempo e vince, la foto in bikini lascia increduli: bellezza sconvolgente

A 50 anni compiuti, Samantha De Grenet sfoggia una bellezza strabiliante. Nessuna imperfezione sul suo corpo e viso raggiante, senza trucco ne inganno, e lo ha dimostrato con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Completamente al naturale, ha esibito il suo fascino autentico, ineguagliabile anche dalle colleghe più giovani.

La sua fluente chioma riccia e le forme esplosive continuano a sedurre inesorabilmente, insieme alla forte personalità. Verace e trasparente, si distingue per spontaneità e schiettezza. Molto apprezzata dal pubblico, è seguita in televisione quanto sui social. Il suo profilo Instagram vanta più 504 mila followers, con i quali ha appena condiviso uno scatto che li ha lasciati increduli.

Samantha De Grenet in bikini: bellezza sconvolgente

Un panorama da sogno immerso nella natura fa da sfondo all’ultima foto postata da Samantha De Grenet. Uno scatto in ricordo delle vacanze estive trascorse al mare, tra giri in barca e sole. Mentre si avvicina la stagione, la voglia di rivivere quelle emozioni si fa forte, desiderio che la showgirl condivide con i suoi affezionati fan.

Rimasti interdetti, hanno potuto ammirare la potenza della sua bellezza quanto mai splendente. Senza make up, con i capelli raccolti e sfoggiando il suo bikini, esibisce il suo corpo scolpito da invidia. All’età di 50 anni vanta una silhouette da ventenne. Il viso è disteso, gli occhi lucenti, senza quasi la parvenza di una ruga. La sua immagine lascia spazio solo all’incredulità e alla contemplazione.

Il post recita: “È ufficiale! Ho voglia di mare e di libertà! Esistono posti del mondo in cui l’infelicità è impossibile. La barca in mezzo al mare nei giorni d’estate è uno.” E nell’attesa di tornare a tale felicità, ne ha regalato un pezzo ai suoi follower in estasi.