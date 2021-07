Euro 2020, l’Italia approda in finale: il riscatto della Nazionale azzurra

Domenica potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta del percorso della nazionale di Roberto Mancini che ha conquistato l’accesso alla finale di Euro 2020.

Una vittoria sofferta, ma meritata, quella di ieri sera per l’Italia che approda alla finale di Euro 2020 battendo la Spagna ai rigori. Un percorso lungo quello degli Azzurri iniziato dopo l’arrivo di Roberto Mancini che raccoglieva le ceneri di una Nazionale che aveva appena mancato la qualificazione ai Mondiali del 2018. Ora, quella maledetta notte del 13 novembre 2017, quando l’Italia non andò oltre lo 0-0 contro la Svezia a San Siro, fallendo l’opportunità di partecipare ai Mondiali in Russia, sembra solo un lontano ricordo.

Euro 2020, la Nazionale italiana approda in finale dopo 9 anni: la quarta della sua storia

L’Italia intera ha gioito e festeggiato ieri sera dopo la vittoria degli Azzurri contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020.

La Nazionale azzurra era andata in vantaggio al 60’ grazie ad una fantastica rete di Chiesa che, da posizione defilata, aveva disegnato con il destro una traiettoria imprendibile per il portiere avversario. A dieci minuti dal termine, gli spagnoli avevano trovato il pareggio con Morata che a tu per tu con Donnarumma non sbaglia un rigore in movimento.

Nei supplementari, il pallino del gioco lo tiene la squadra di Luis Enrique che prova a chiudere i conti, ma l’Italia resiste e trascina la Spagna alla lotteria dei rigori. Dal dischetto falliscono Locatelli per gli Azzurri e Olmo e Morata per gli iberici. Il penalty decisivo lo realizza Jorginho che spiazza Unai Simon e fa scattare l’urlo di 60 milioni di italiani. Una gioia che si attendeva ormai da quasi quattro anni, da quel 13 novembre del 2017, quando la Svezia ci aveva eliminato nei play off delle qualificazioni ai Mondiali, costringendoci a guardare da casa la competizione. Proprio da quella sera è iniziata una nuova era per l’Italia che, grazie all’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina, ha avviato un percorso strepitoso mettendo in fila 34 risultati utili consecutivi, di cui 27 vittorie.

Un cammino iniziato in sordina, ma con umiltà, forza e spirito di gruppo giunto sino alla finale che mette gli Azzurri a soli 90 minuti dalla conquista del trofeo. Quella di Wembley sarà la quarta per l’Italia nel corso della sua storia agli Europei, dopo la vittoria nel 1968 e i secondi posti nel 2000 e nel 2012.

Adesso bisognerà attendere per scoprire l’avversaria della Nazionale. Questa sera andrà in scena la seconda semifinale del torneo tra Inghilterra e Danimarca che si affronteranno sempre a Wembley.