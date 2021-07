“Reazione a catena”, programma fermo: la decisione della Rai

“Reazione a catena” si ferma, la Rai ha preso una decisione: al suo posto un altro programma. Il motivo è toccante

Da un po’ Marco Liorni è tornato su Rai 1 a far divertire il pubblico italiano con il programma “Reazione a catena”. La trasmissione sta riscuotendo molto successo sia per la bravura del conduttore sia per il gioco della trasmissione. Divertimento, allegria e leggerezza sono alla base del quiz.

La puntata di oggi però non andrà in onda, la Rai ha preso un’importante decisione. Al suo posto sarà trasmessa un’altra trasmissione.

“Reazione a catena”, perché si ferma la trasmissione?

“Reazione a catena” per oggi non andrà in onda, al posto suo ci sarà il programma “Un’estate in diretta” con Roberta Capua e Gianluca Semprini che prenderanno la fascia oraria dalle 15.30 alle 16,40 e dalle 17.40 alle 20. A metà pomeriggio sarà trasmesso il corteo funebre di Raffaella Carrà al Tg1.

Un omaggio per la star del Pop italiano che ha scosso una Nazione intera con la sua scomparsa. Una malattia incurabile l’ha portata via ed ora il mondo piange per la sua morte. La celebrazione accompagnerà il feretro dalla sua casa di via Nemea 21 al Campidoglio, si fermerà in prossimità dei luoghi simbolo della Rai, che hanno reso Raffaella Carrà una vera icona.

Intanto nei giorni scorsi sono stati molti i colleghi, amici che hanno speso un momento per ricordare la sua grandezza. Tra questi Marco Liorni che le ha dedicato un post su Instagram scrivendo: “Lascia tanto: qui da noi in Rai lascia in eredità anche una cultura del lavoro della quale tutti in azienda hanno sempre raccontato”.

La notizia della sua morte ha sconvolto tutti, generazioni su generazioni che nel corso degli anni hanno cantato e ballato la sua musica e ammirato il suo talento. L’artista rimarrà nei cuori delle persone che l’hanno conosciuta o hanno avuto la possibilità di seguirla anche solo da lontano.