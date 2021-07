Stefania Orlando ha conquistato il web mostrandosi elegantissima. I fan rimangono senza parole per la sua bellezza mozzafiato.

Più passa il tempo più la bellezza aumenta? Questo è il caso di Stefania Orlando, 54 anni di Roma, che con il passare degli anni si mostra sempre più incredibile. Showgirl, conduttrice e cantante, si mostra sempre affascinante nei numerosi scatti condivisi sulla seguitissima pagina Instagram che conta ben 649 mila follower. Ogni post dell’ex GF Vip lascia sempre tutti senza fiato grazie al suo fisico incredibile.

Biondissima, lineamenti angelici, la famosa valletta, nota sugli schermi per gli innumerevoli programmi presentati, inoltre ha conquistato il pubblico negli anni anche grazie al suo carisma e alla sua verve.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Orlando è legata a Simone Gianlorenzi con cui si è sposata nel 2019.

Stefania Orlando, in mini dress: il fascino lascia senza parole

