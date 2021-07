Alberto Matano è stato colpito da Cupido. Il suo cuore batte solo per lei

Alberto Matano sembra davvero innamorato, ma chi è il nome di colei che le fa battere il cuore? La donna è un personaggio noto della televisione italiana.

Alberto Matano è un noto conduttore Rai, in queste ore sulle riviste di gossip impazza il nome della sua possibile compagna. Matano sembra davvero preso da questa nuova relazione e non sembra farne un mistero, la donna è un personaggio noto a molti italiani.

Per il conduttore la stagione 2020/21 si è appena conclusa ed è stato davvero un successo, a parte il litigio furibondo che ha avuto con Lorella Cuccarini, sua compagna di avventure televisive. Tutti amano Alberto, giornalista professionale dal fascino irresistibile, è riuscito a diventare la punta di diamante del palinsesto Rai.

Chi fa battere il cuore ad Alberto? Il nome lascia di stucco

Ebbene si, a far battere il cuore ad Alberto Matano è la rossa che più rossa non si può, Andrea Delogu, i due sembrano molto affiatati, il giornalista sta affrontando un nuovo periodo della sua vita con più entusiasmo, più gioia e più vitalità. Il volto rilassato, il desiderio di mettersi in gioco, sembra rinato grazie e per questo motivo o meglio Andrea Delogu.

L’amore è stato ipotizzato per i numerosissimi commenti che i due si fanno a vicenda sotto le foto di Instagram, per lo più complimenti e carinerie che non sono passati inosservati all’occhio attento e clinico dei fan.

I due sembrano davvero star bene, la scrittrice è da poco uscita da una situazione scomoda, un matrimonio burrascoso l’ha fatta parecchio soffrire. La notizia non è ufficiale ma ufficiosa, i due non sono usciti allo scoperto ma si pensa che presto lo saranno.

Entrambi sono molto amati ed apprezzati dal grande pubblico, i fan non vedono l’ora di vedere un evoluzione nel loro rapporto che sicuramente decollerà molto presto.