“Fai invidia alle 20enni”, Federica Panicucci, décolleté prosperoso e pancia piatta, una sirena – FOTO

Federica Panicucci esibisce un fisico che fa invidia alle ventenni: il bikini è esplosivo ed accentua le curve strepitose del suo corpo

Federica Panicucci, amata conduttrice di “Mattino Cinque”, è tornata sui social dopo essersi concessa un periodo di pausa. I fan si erano preoccupati di fronte alla sua assenza, senza dubbio insolita, ma la conduttrice li ha recentemente tranquillizzati attraverso un post. “Mancavo da un po’, avevo bisogno di una pausa per ricaricare le batterie”.

L’ultima stagione di “Mattino Cinque”, che ha raccolto gli apprezzamenti e il consenso del pubblico, le ha ovviamente regalato grandi soddisfazioni. In attesa di riaprire le danze a settembre, la Panicucci si gode il mare e un po’ di sano relax in spiaggia, non mancando di esibire per i fan le proprie curve spettacolari…

Federica Panicucci, décolleté prosperoso e pancia piatta, una sirena – FOTO

Federica Panicucci si sta preparando per la 13esima edizione di “Mattino Cinque” che la vedrà come conduttrice. All’interno del programma di Canale Cinque, la presentatrice si trova decisamente a proprio agio. L’affetto del pubblico nei suoi riguardi non viene mai meno; all’opposto, di anno in anno, il consenso e gli apprezzamenti raccolti dalla Panicucci si moltiplicano a dismisura. In attesa che arrivi settembre, Federica si sta concedendo delle rilassanti giornate al mare, che non manca di documentare tramite scatti a dir poco bollenti.

L’ultima compilation, in particolare, ha fatto rimanere i followers di stucco. La conduttrice indossa un bikini color oro che valorizza le sue curve esplosive: il décolleté in primo piano e l’addome scolpito non potrebbero in alcun modo sfuggire all’occhio attento dei fan. Federica posa davanti all’obiettivo e si atteggia come una vera diva, agitando i lunghi capelli e sfoggiando una silhouette davvero impeccabile.

“Fai invidia alle 20enni” – si è complimentato un suo ammiratore, seguito a ruota da altri – “Donna di classe“, “Che fisico che hai“, “Bellissima e costume stupendo“. I “cuoricini” sono già arrivati a quota 18mila.