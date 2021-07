Amadeus è inarrestabile, il conduttore va dritto come un treno. La notizia ha sorpreso tutti, ma cosa ne pensa Giovanna?

Amadeus negli anni è diventato un volto noto della televisione italiana, ha saputo conquistarsi il benestare del pubblico che ogni anno lo ama sempre di più.

Molto professionale, preparato e ben predisposto all’empatia, Amadeus ha saputo costruirsi un contesto televisivo nel quale emergere e far emergere. Il conduttore non smette di sorprendere i fan e questa volta la sorpresa è veramente grossa.

Amadeus e Giovanna sono pronti per una nuova avventura. Di cosa si tratta?

Giovanna ed Amadeus sono una coppia fissa dal lontano 2009, i due si sono conosciuti negli studi televisivi quando entrambi lavoravano nel programma “L’eredità” su Rai 1.

Le sorprese televisive però non finiscono qui, infatti vedremo Amadeus e Giovanna nell’imminente stagione Rai, la coppia infatti lavorerà in “Affari tuoi family”, un nuovo format per tutti gli appassionati del programma.

Amadeus e Giovanna oltre ad essere una coppia nella vita (i due hanno anche un figlio) sono una nascente coppia di conduttori. Il loro legame è molto forte, c’è molta sintonia e la loro affinità gioverà sicuramente al programma.

Ma per Amadeus “Affari tuoi family” è una parte del progetto che la Rai ha in serbo per lui, il conduttore sarà impegnato anche con “Soliti Ignoti” ed “Arena ’60 ’70 e ’80”, ma non è escluso che possa esserci dell’altro lavorativamente parlando. Resta però un’incognita, alla quale pensano moltissimi telespettatori.

Amadeus condurrà Sanremo 2022? Al momento non vi sono comunicato ufficiali che confermano la presenza del conduttore sul palco dell’Ariston, però la speranza è tanta. Naturalmente laddove la scelta del presentatore per Sanremo dovesse ricadere nuovamente su Amadeus, confermandolo quindi il terzo anno, il privilegio per il volto di Rai 1 sarà immenso.

Al momento Amadeus si gode l’estate con la sua Giovanna ed il loro piccolino, senza dimenticare però la piccola Kira, una cucciola di bulldog francese.