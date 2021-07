La romana doc Ilary Blasi ama il sapore della pesca a tal punto da entrare nei sogni dei suoi fan con un bacio al suo sapore.

L’amata showgirl romana, Ilary Blasi, dopo aver pienamente goduto della sua pausa televisiva in quel di Mosca in compagnia della sua famiglia, è approdata nuovamente sui social in questa mattina lasciando stavolta un gusto alquanto particolare sul palato di molti dei suoi ammiratori.

Dal suo ultimo scatto, pubblicato su Instagram pochi minuti fa, si evincerebbe infatti un dettaglio entusiasmante e fruttato, che susciterà immediatamente l’attenzione dei suoi follower, calorosamente invitati dalla stessa Ilary a prendere parte al suo speciale “banchetto al bacio”.

Ilary Blasi e le labbra al sapore di pesca: “Sei sempre nei miei sogni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

“Sei sempre nei miei sogni“, sarà questo il primo commento di una lunga serie ricevuti in seguito allo scatto di Ilary quest’oggi, 8 luglio, da parte di uno dei più fedeli fan della conduttrice, reduce dalla sua trionfante avventura con i naufraghi de “L’Isola dei Famosi” 2021. Porrà dunque in tal modo l’ammiratore in questione l’accento sulla sua totale devozione per Ilary, la quale, mostrandosi in primo piano, svelerà finalmente il suo segreto.

Audace e meravigliosa sponsor per Vitasnella, specificherà più tardi, e non senza servirsi della sua preziosa quanto pungente ironia, in didascalia. “Con Depurathè c’è più gusto 🤪“. Ilary concluderà poi il restante della giornata in bellezza, trascorrendo il pomeriggio con alcuni dei suoi più cari amici in assoluta spensieratezza a largo delle coste della Sardegna, girovagando a bordo di un’imbarcazione. “Finalmente insieme!“, ammetterà con entusiasmo Michelle Hunziker. Presente anche lei, sorridente ed energica, all’appello per questa rilassante rimpatriata in mare aperto. Fra loro farà capolino negli scatti lo stesso presentatore de “Le Iene”, Nicola Savino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“A belli!“, commenterà ancora l’ex capitano dell’A.S. Roma, nonché innamoratissimo marito di Ilary, Francesco Totti. Adesso sì, non ci sono più dubbi, si tratta niente meno che del “gruppo giusto nel posto giusto!“, come sentirà di aggiungere infine Michelle.