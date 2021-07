“Lui chi è?” Bianca Atzei, l’atto d’amore con lo sconosciuto – FOTO

Scatti di sorprendente vitalità amorosa per l’artista Bianca Atzei, il suo atto d’amore con un affascinante sconosciuto anima i fan.

Immagini direttamente dal paradiso ed in eccezionale compagnia in questo 8 luglio per l’artista canora Bianca Atzei. Per coronare ancor meglio il suo fragoroso ritorno sulle scene, segnato nelle ultime ore dall’uscita del suo nuovo singolo estivo, Bianca si distorta come un’esplosione di ineguagliabile bellezza e sontuosa vitalità.

Due caratteristiche a ben dire essenziali, e soprattutto mai banali, per sancire un ritorno alla normalità dopo questi due anni così difficili per il panorama artistico italiano. La cantante milanese, classe 1987, ha raccontato nei dettagli il significato del suo ultimo brano, fuori dalla passata mezzanotte e già in vetta alle classifiche.

Bianca Atzei e l’atto d’amore con lo sconosciuto: “lui chi è?”

“Lui chi è?“, chiederà sorpresa fra i commenti un utente, lasciatasi forse condizionare per l’occasione dall’ultimo chef d’oeuvre musicale di Bianca dal titolo “Straniero“, quanto ancor più probabilmente dalla sua didascalia al post che cita la seguente frase: “in compagnia di uno straniero ❤️“. Ad ogni modo, si tratta di una bellissima carrellata d’immagini. Realizzata nei pressi di una località balneare spagnola, appena condivisa sul suo profilo Instagram.

La cantante, che sfoggia la sua felicità per la compiuta realizzazione di quest’ultimo progetto, e dopo essere stata affiancata dal suo partner in crime, il noto artista catanese, classe 1991, Seryo, si prepara a soggiornale in questi giorni all’Hotel Roca Bela in compagnia del suo fidanzato, Stefano Corti. Negli otto scatti Bianca mostra differente sfaccettature della sua vacanza. Un primo scatto d’intensa tenerezza con sfondo sull’azzurro al fianco del suo Stefano, poi una figura intera indossando un bikini della stessa tonalità delle acque cristalline della penisola iberica.

Ed infine, per concludere in grande stile, alcuni dettagli di vittoriosa gioia dalle fantasie particolarmente floreali. Che dire? Bisognerà dar ragione ai suoi fan, è “un capolavoro di bellezza ❤️“.