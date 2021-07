Arisa, per l’occasione il nudo è integrale: “ma sei tu?” FOTO PAZZESCA

Una magica ed inedita visione di Arisa stavolta in nudo integrale lascia senza fiato l’intero popolo del web. E’ disarmante.

La cantante Arisa, in questo luglio di fuoco, è ormai pronta a spiccare il volo come il più elegante e meraviglioso esemplare esistente di “mariposa”. In queste ultime ore è stata confermata la sua presenza nel cast della prossima edizione di “Amici – di Maria De Filippi“, ma ad aggiungersi a tale gioiosa novità per i suoi numerosi fan sparsi in tutta la penisola, si palesa il suo ultimo scatto sui social.

La cantante genovese, classe 1982, celebre per il suo particolare ed intenso timbro di voce sin dal suo indimenticabile esordio con il brano presentato alla cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo, di “Sincerità”, ha condiviso quest’oggi, giovedì 8 luglio, uno scatto dalla bellezza irripetibile. Un total nude in cui si mostra nelle fattezze di un’artista “unica e meravigliosa” nel suo genere.

Arisa, per l’occasione il nudo è integrale: “ma sei tu?”, la FOTO PAZZESCA

