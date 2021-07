“Il primo amore non si scorda mai” Belen Rodriguez, FOTO con dedica

Belen Rodriguez ha appena postato una foto sui social: bellissima e senza trucco, fa una dedica d’amore che non passa inosservata.

Abbiamo avuto modo di ammirare e seguire Belen Rodriguez in questi giorni. La showgirl argentina infatti continua a postare nuovo contenuto nonostante sia a pochi giorni dal parto. Gli impegni lavorativi non si arrestano per la modella che collabora con numerosi brand.

Qui la vediamo insieme al compagno, Antonino Spinalbese, che si fanno immortalare per DoDo Jewels. I commenti degli oltre 10 milioni di followers sono comunque rivolti a Luna Mari, tutti infatti impazienti di conoscere la secondogenita dell’argentina più amata in Italia. Tra i commenti infatti si legge “Dacci aggiornamenti sul pancione😘” e fioccano i commenti su un presunto parto segreto.

Belen Rodriguez, la dedica d’amore (non ad Antonino)

“Tu sarai per sempre il mio principe 🤍” una frase tenerissima ed una foto che ha subito scatenato una pioggia di like, 170 mila in mezz’ora. In effetti la foto ritrae Belen senza trucco, col pancione che accarezza Santiago. I due si guardano dimostrando tantissima complicità e affetto.

Belen è sempre stata una madre presente e questa foto immortala un momento magico, tutto loro. “Il primo amore non si scorda mai” scrive un fan incantato dalla stupenda visione. In questa foto vediamo una Belen madre, prima ancora che modella e showgirl. “Emozione 😍stupenda foto” scrivono ancora sui social.

Tutti sono incantati da questa foto. Qualcuno parlava – come l’avevamo anticipato – di un presunto parto segreto della showgirl ma non si sa sulla base di quali elementi questa ipotesi abbia trovato fondamento.

Tutti attendono Luna: i genitori, la famiglia, il piccolo Santiago che avrà una sorellina ed i followers che seguono la Rodriguez sin dai primi esordi in televisione. “Tesoro ci siamo quasi? Non vedo l’ora di vederti in braccio la tua Luna 😍😘😘” il desiderio del web.