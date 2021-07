Il programma di Maria De Filippi approda in prima serata su Canale 5 per alcune puntate speciali: gli ospiti e quali emozioni il pubblico tornerà a vivere

L’estate di Canale 5 si colora di amore con l’arrivo in prima serata di alcuni appuntamenti speciali di “Uomini e Donne“. Se il lunedì i telespettatori di Mediaset rimangono incollati allo schermo per seguire il viaggio dei sentimenti delle coppie di “Temptation Island“, da mercoledì 14 luglio potranno rivivere invece quello dei protagonisti dello show di Maria De Filippi. Un tuffo nei ricordi accompagnati da ospiti speciali. Ecco di cosa si tratta.

Le scelte dei tronisti tornano in prima serata

Dal prossimo mercoledì Canale 5 manderà in onda le scelte dei tronisti che hanno movimentato “Uomini e Donne” nel 2019. Il pubblico potrà rivivere i giorni passati nella “villa”, ovvero il Castello di Torcrescenza, terminati con la scelta finale e le rispettive risposte da parte dei corteggiatori e delle corteggiatrici.

I protagonisti di quella stagione furono Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Ma come andarono le cose? Tutti, in un modo o nell’altro, riuscirono a viversi la propria storia d’amore terminato il programma.

Sebbene la tronista Teresa ricevette un no dalla sua scelta, Andrea Dal Corso -che fece discutere i telespettatori a causa dei suoi comportamenti- ebbe comunque il suo lieto fine. Il corteggiatore tornò infatti sui propri passi una volta ritornati alla loro vita e l’ex tronista decise di dargli una possibilità. I due stanno ancora insieme.

Non è andata bene per Luigi e Ivan che uscirono rispettivamente con le loro scelte: Irene Capuano e Sonia Pattarino. Entrambe le coppie condivisero solo alcuni mesi dopo “Uomini e Donne“, per poi prendere strade separate.

Un’altra coppia che continua a vivere la propria storia in tutta felicità è invece quella composta da Lorenzo e Claudia Dionigi. I due, molto amati dal pubblico, sono persino andati a convivere e continuano a intrattenere con la loro simpatia i fan tramite i social media.

Nel corso delle puntate compariranno anche delle guest star: da Giulia De Lellis a Valeria Marini, fino ai veterani del programma che presenziarono alle feste dedicate alle scelte finali.