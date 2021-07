“Sei arte pura”, Andrea Delogu e il selfie che incanta tutti, impossibile resisterle – FOTO

Andrea Delogu ha incantato tutti attraverso l’ultimo selfie: la speaker radiofonica è sensualissima ed è impossibile resisterle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

La speaker di Rai Radio 2 è sempre più bella e sensuale sui social network, nonostante la sua vita privata non appaia ancora chiara agli occhi degli utenti. La scrittrice, dal 2016, è infatti sposata con l’attore Francesco Montanari, ed il loro matrimonio sembrava andare a gonfie vele. Da gennaio, tuttavia, qualcosa sembra essersi irrimediabilmente rotto tra i due.

Stando a ciò che è trapelato, Andrea avrebbe cambiato casa ed avrebbe anche smesso di seguire il marito su Instagram. Indizi che non hanno fatto altro che confermare le ipotesi dei fan: la coppia si sarebbe definitivamente lasciata. La Delogu, che tuttavia si mostra sempre radiosa e sorridente, ha incantato tutti attraverso l’ultimo scatto postato: i fan sono stregati da lei.

Andrea Delogu e il selfie che incanta tutti, impossibile resisterle – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Sarà il fascino intramontabile della sua chioma rossa, o il suo fisico esplosivo che viene valorizzato tramite pose sapienti e dalla sensualità devastante. In ogni caso, Andrea Delogu non manca mai di raccogliere il pieno di likes ad ogni post. I followers, abituati ai suoi scatti provocanti e a dir poco esplosivi, questa volta sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo selfie. La speaker di Rai Radio 2 ha infatti comunicato loro una decisione che li ha spiazzati.

“Quest’estate al mare indosserò solo cultura e quiz. Basta costumi scosciati e a balconcino. Basta t***e abbronzate e se***i tonici“, ha scritto la conduttrice, che anche in questo scatto è riuscita ad esibire la propria bellezza. Il pantalone bianco e la magliettina attillata valorizzano alla perfezione il suo fisico, non mancando di scatenare i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“E’ un vero peccato” – ha osservato un utente, a cui si sono aggiunti molti altri fan della scrittrice – “Sei arte pura“, “Sempre splendida“. La Delogu non ha certamente bisogno di mostrarsi in bikini per catturare i likes dei suoi ammiratori.