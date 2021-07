Guendalina Tavassi sfoggia una bomba su Instagram, la sua foto diventa virale e i fan non sono più nelle pelle, che spettacolo

Guendalina Tavassi è nota per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande fratello e proprio in quell’occasione si è fatta conoscere ed ha attirato l’attenzione del pubblico italiano.

Oggi a distanza di anni è ancora molto seguita sul web dove non perde occasione di mostrare la sua bellezza e i suoi lati migliori. L’abbiamo vista anche in molti salotti televisivi nelle vesti di opinionista, su Instagram invece è un’influencer.

Ultimamente è stata al centro del mirino per aver parlato di uno dei concorrenti di “Temptation Island”, anche da lontano la donna non rinuncia al suo lavoro.

Guendalina Tavassi: il mare con lei ha un altro sapore

Seguita da più di un milione di follower, la Tavassi non perde occasione di sfoggiare sui social foto accattivanti e seducenti. Adesso la sua vita sembra aver trovato il giusto equilibrio, ma l’influencer ha dovuto passare momenti difficili.

Ora però sembra acqua passata e Guendalina va oltre godendosi solo le cose belle. Una vacanza è quello che ci vuole per staccare la spina.

Così su Instagram spuntano alcuni scatti al mare e l’opinionista appare meravigliosa con un bikini strepitoso. “Non si può spiegare” scrive sotto al post. Sembra una sirena: capelli sciolti, il suo corpo scoperto e lo sguardo rilassato.

Le foto sono state scattate al Circeo, dove la donna si gode un po’ di relax e di tranquillità. “La tua bellezza è inspiegabile” commenta qualcuno sotto e poi ancora “Che bella donna una principessa”.

C’è a chi piace e a chi no, ma una cosa è certa: sono molti a sperare in un suo ritorno in televisione in qualche salotto televisivo. Chissà se Mediaset quest’anno l’ha già contattata per nuovi progetti? Non ci resta che attendere per saperne di più.