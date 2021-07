L’imprenditrice digitale con milioni di followers è pronta ad approdare in prima serata, questa volta nel ruolo di conduttrice. I dettagli.

Chiara Ferragni è ogni giorno al centro della cronaca. Per un motivo o per un altro gli occhi sono sempre puntati su di lei e qualsiasi cosa faccia è motivo di discussione.

Nel bene o nel male, senza dubbio, è il personaggio più in voga degli ultimi anni e insieme a suo marito Fedez, oltre a ottenere sempre più soddisfazioni da un punto di vista lavorativo e famigliare, si batte anche per cause di un certo spessore, che le fanno onore.

Imprenditrice digitale, testimonial dei marchi più importanti nel mondo, modella e influencer, sono solo alcune delle attività che svolge Chiara Ferragni ma presto potrebbe diventare anche conduttrice televisiva.

Il programma su Rai Uno per Chiara Ferragni

E’ Alberto Dandolo a rivelare la bomba. La Rai starebbe studiando un piano per avere Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022′, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia.

Ecco quanto riportato:

“Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”.

Chissà se questa decisione presa dalla Rai andrà in porto. Certo è che sarebbe un grande colpo avere un personaggio del suo calibro alla conduzione di un programma internazionale.

Non ci resta che attendere di scoprire se le voci saranno confermate.