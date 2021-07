La notte scorsa un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo che il tir sul quale viaggiava si è ribaltato in un fossato prendendo fuoco sull’autostrada A14 a Forlì.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 51 anni. La tragedia si è consumata lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto nel territorio di Forlì durante la scorsa notte. La vittima era alla guida di un tir quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in un fossato ed ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i medici del 118, ma a nulla sono valsi i soccorsi per l’autotrasportatore.

Forlì, tir finisce in un fossato e prende fuoco in autostrada: morto un autotrasportatore di 51 anni

Durante la scorsa notte, tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, un uomo ha perso la vita in un incidente consumatosi l’autostrada A14 Bologna-Taranto nei pressi di Forlì.

La vittima è Filippo Salerni, autotrasportatore 51enne della provincia di Foggia. Il 51enne, riferiscono i giornali locali e la redazione di Forlì Today, viaggiava alla guida del suo tir, ma, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che è finito fuori strada ribaltandosi in un fossato a bordo della carreggiata. Subito dopo essersi ribaltato, l’autoarticolato, adibito al trasporto di collettame, ha preso fuoco venendo avvolto dalle fiamme in pochi minuti.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno domato le fiamme ed hanno estratto il corpo carbonizzato dell’autotrasportatore dal mezzo affidandolo allo staff sanitario. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Forlì che si sono occupati dei rilievi per ricostruire con esattezza il sinistro. Dai primi riscontri, scrive Forlì Today, pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli in transito sul tratto autostradale.