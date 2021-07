“Mi sto sentendo male!” Valentina Vignali, la FOTO è da censura

Valentina Vignali, la foto è da censura! In costume e di spalle da vita ad uno spettacolo ai limiti della legalità.

Ci sta facendo sognare Valentina Vignali, le sue foto in costume continuano ad alzare le temperature di questa estate torrida. La sua collaborazione con il brand di costumi infatti consente ai milioni di followers della cestista di ammirarla in molteplici vesti: bikini, intero, intero con aperture peccaminose…insomma, l’influencer mostra un fisico da invidia persino alle modelle.

Come questa foto in cui sfoggia un bikini arancione: lo scatto ha superato i 60 mila like e vederla è sempre un piacere. Il costume è un modello che potrebbe andare bene per qualsiasi fisico ma su di lei – ovviamente – acquista un valore in più. Direttamente da Lampedusa, l’immagine convince il web.

Valentina Vignali, stavolta ha esagerato…si vede tutto!

