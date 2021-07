“A me basti solo te”, Selvaggia Roma il décolleté esplode: la FOTO illegale

Selvaggia Roma ha condiviso poche ore fa una foto che dire illegale è dir poco: la bellissima ex gieffina dà il buongiorno ai suoi follower con una scollatura da urlo

La influencer Selvaggia Roma non ne vuole proprio sapere di smetterla di lasciare i suoi follower a bocca aperta. Poche ore fa ha pubblicato uno scatto illegale (s)vestita solo con un vestitino molto aderente, cortissimo e con una scollatura profonda. Tutte le sue grazie esplodono e fanno capolino dall’abitino bianco. La ex del Grande Fratello Vip ha scritto, come didascalia che accompagna la sua foto, una frase nota di Stephen Littleword, famoso scrittore italiano: “Per iniziare una giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. E voi?”.

Selvaggia Roma, la foto che lascia i fan a bocca aperta

