La moglie di Mauro Icardi pubblica uno scatto che lascia tutti a bocca aperta. La sua bellezza è da perdere il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara regala al suo pubblico una foto sensazionale. La bella argentina lascia interdetti i suoi numerosissimi followers di fronte a una visione così celestiale.

La moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain, ha un fisico che è un’esplosione di sensualità e lo sa bene, così che si diverte a far impazzire i suoi seguaci con delle pose ammiccanti che tolgono il fiato.

Wanda in questi giorni si trova a Capri, in Italia che è stata la sua seconda casa per molti anni. In barca indossa un bikini che lascia veramente poco spazio all’immaginazione con uno sfondo bellissimo ma che sicuramente fa da cornice alla protagonista indiscussa di questo post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Esemplare” Bianca Guaccero splendida e con una scollatura che colpisce – FOTO

Bella e impossibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara in questo scatto si trova distesa su una barca davanti ai faraglioni. A nascondere le sue forme ci pensa un bikini fucsia aderente e che fatica a contenere il suo lato B scolpito e il suo lato A bombastico.

Bella e impossibile, nella didascalia del post scrive: “Aqui conmigo 🇮🇹“, messaggio eloquente che appare più come una dedica.

Inutile dire che il web è letteralmente impazzito appena Wanda ha pubblicato questo scatto: 73 mila like in tempi record, ossia in meno di mezz’ora.

D’altro canto il suo profilo Instagram è seguitissimo, quasi 8 milioni di followers per la moglie dell’ex calciatore dell’Inter.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Due figlie”, Michela Persico in versione mamma scatena le fantasie del web – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Ai followers, dunque, non resta che attendere un altro bollente scatto in questa vacanza italiana di Wanda Nara.