Michela Persico in viaggio con il piccolo Tommy. Per i fan esiste un solo dettaglio sul quale concentrarsi: commenti a raffica

Michela Persico è senza dubbio una delle super belle di Instagram. La giornalista e modella riesce a far andare in escandescenza il web con i suoi contributi. Tra bikini, abiti da sera e scatti di quotidianità in versione mamma.

Non c’è momento che tenga per i suoi fan, lei non solo è bella sempre ma soprattutto sexy e protagonista dei sogni proibiti degli utenti social. Tra un impegno e l’altro, ogni tanto riesce a rispondere anche alle curiosità dei suoi fan. Il box delle domande di Instagram è sempre un gran successo.

Un secondo figlio? “Per ora ci godiamo al massimo Tommy… anche sei in futuro una sorellina… perché no. Ma nel caso, tra qualche anno” ha detto in merito alla possibilità di allargare la famiglia.

E sul futuro del compagno Daniele Rugani? Anche in questo caso non si è tirata indietro: “Se mi piacerebbe che Lele restasse alla Juve? Ciò che lo rende felice… A me certo che sì, mi piacerebbe rimanere… anche perché Torino ormai è La nostra seconda città e lì abbiamo la nostra casina da 4 anni, in cui è nato Tommy. Ma ripeto, sceglierà ciò che preferirà”.

Michela Persico, lato A abbondante ed i fan sognano

