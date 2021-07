Chiara Ferragni liquida i soci della Sisterhood srl. Cifra irrisoria alla sorella Valentina

Chiara Ferragni ha liquidato tutti i soci della sua azienda Sisterhood srl. Tra questi anche la sorella Valentina, influencer, dimessa con una cifra irrisoria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ciò che vediamo di Chiara Ferragni è la facciata che appare sui suoi profili social, in particolar modo Instagram, in cui esercita con successo l’attività d’influencer.

Tutto il suo mondo è alla mercè degli utenti online che sbirciano, come dal buco della serratuta, i particolari della sua vita privata, il rapporto di complicità con il marito (il rapper Fedez), l’amore fuori misura per i figlioletti, Leone e Vittoria, e tutte le novità in campo lavorativo.

Chiara Ferragni, però, ha soprattutto una mente brillante e un presente fiorente come imprenditrice: è stata nominata Global Ambassador da Bulgari, è membro del consiglio di amministrazione di Tod’s, ha in attivo una collaborazione con Nespresso e adesso è arrivata notizia di grossi cambiamenti riguardo due società in cui è protagonista assoluta.

Chiara Ferragni: cosa cambia in Sisterhood srl e in Tbs crew srl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

L’imprenditrice Chiara Ferragni ha liquidato tutti i soci delle società del suo gruppo, rimane la sola azionista dopo aver acquistato le loro quote. Tra queste anche quelle della sorella Valentina, nota influencer che ha seguito le orme della famosa parente, che deteneva lo 0,5% della Sisterhood srl con sede a Milano. La società si occupa di gestione di marchi, comunicazione, acquisto di diritti d’immagine e e-commerce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Raffaella Carrà, l’ultima vittoria della diva: la più importante

Valentina Ferragni è stata liquidata con la cifra irrisoria pari a 50 euro. Fabio Salvatore Maria Damiano, manager di fiducia della “Ferragni senior” ha ricevuto la liquidazione del medesimo valore.

Meno soft è stata la liquidazione avvenuta per la società Tbs crew srl. A quanto pare da tempo sussistevano screzi tra Chiara Ferragni e Pasquale Morgese, imprenditore barese a capo della produzione da sempre delle “Chiara Ferragni shoes”.

Morgese aveva il 45% della Tbs crew srl e non si è accontentato di ricevere il pagamento del valore nominale della quota pari alla somma di 4.500 euro.

LEGGI ANCHE -> Spice Girl, “Wannabe” compie 25 anni: tre curiosità sulla hit degli anni ’90

Chiara Ferragni ha dovuto conferirgli un milione di euro, non in unica tranche ma con

quattro assegni circolari non trasferibili dell’importo di 250 mila euro cadauno. Sono stati emessi in data 16 giugno 2021 dalla Banca Intesa San Paolo spa, filiale di Milano in corso Garibaldi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’influencer più famosa d’Italia detiene ora il 100% della società che non divide nemmeno con Fedez, essendo coniugata in regime di separazione dei beni.