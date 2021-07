Elisabetta Gregoraci ha condiviso un nuovo scatto sui social in cui ha mostrato il suo fascino incredibile. Il look mozzafiato ha conquistato i fan.

Bellezza mediterranea, fisico incredibile, sorriso radioso. Elisabetta Gregorarci conquista ogni giorno i fan con gli innumerevoli scatti che condivide quotidianamente sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta più di un milione di follower. 41 anni, di Soverato, la Gregorarci è modella, showgirl, conduttrice.

Nota la sua partecipazione in programmi del calibro di “Made in Sud”, “Grande Fratello Vip” e “Batti Live”, la showgirl ha conquistato negli anni il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Elisabetta ha inoltre accesso il gossip per la sua storia con l’imprenditore Flavio Briatore, più grande di 30 anni di lei, con cui si è sposata dando alla luce al figlio Nathan. La coppia si è poi divisa nel 2017.

Elisabetta Gregoraci: l’abito manda in estasi i fan

