Sabrina Ghio, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha comunicato ai fan l’esito della biopsia: la malattia da cui è affetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

Negli scorsi giorni, i followers di Instagram si erano notevolmente preoccupati a seguito delle confessioni fatte da Sabrina Ghio. L’ex tronista di “Uomini e Donne” aveva infatti postato delle stories alquanto preoccupanti, in cui lei appariva distesa nel letto di un ospedale. L’influencer, senza scendere nei dettagli, aveva fatto capire ai fan che qualcosa non andava, e che per tale motivo si era sottoposta a dei controlli più approfonditi. Solamente poche ore fa, l’ex ballerina di “Amici” ha chiarito la situazione, comunicando con grande dolore l’esito della biopsia, che gli utenti non avrebbero mai voluto apprendere.

NON PERDERTI ANCHE —> “Con te c’è da sentirsi male”, Diletta Leotta, l’annuncio che tutti stavano aspettando – FOTO

“E’ iniziata un anno fa”: Sabrina Ghio confessa l’atroce malattia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

NON PERDERTI ANCHE —> “Quanto sei bella”. Dayane Mello a Caserta fa salire la temperatura – FOTO

Tramite una serie di Instagram stories, Sabrina Ghio ha comunicato ai fan l’esito della biopsia, che attendeva ormai da qualche tempo. “La biopsia rivela che il processo tumurale era già iniziato da un anno“, ha rivelato l’ex tronista, la cui preoccupazione si è dimostrata fondata. L’ex ballerina di “Amici”, solo qualche giorno fa, si era sottoposta ad un intervento che andasse ad arginare il decorso del tumore. “Mi hanno detto che durante l’operazione abbiamo trattato la parte con un laser, e quindi speriamo che si sia bloccato tutto“, ha proseguito con voce affranta la Ghio.

“Io speravo di avere delle belle notizie, speravo che mi dicessero che potevo godermi l’estate. Invece è tutto rimandato ad agosto, quando avrò il prossimo controllo“, ha continuato Sabrina, non nascondendo le difficoltà del periodo che sta vivendo. L’ex tronista ha anche spronato i fan a controllarsi periodicamente, e a non sottovalutare alcun sintomo: “Io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più. Fatevi un sacco di visite, prevenite“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

L’appello della Ghio è arrivato forte e chiaro agli utenti, che le stanno augurando di guarire presto dalla malattia. Sabrina, seguitissima sui social, potrà sempre contare sull’appoggio dei fan.