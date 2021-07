Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del panorama della televisione italiana. Ha conquistato tutti quando, già molto giovane, ha preso parte a diverse fiction della Mediaset ma la sua carriera ha subito una battuta d’arresto improvvisa che in pochi avevano notato. Infatti, per diversi anni è stata lontana dalla televisione per motivi personali che ha poi raccontato una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip a settembre 2020, per partecipare alla quinta edizione di uno dei programmi italiani più amati di sempre.

Rosalinda Cannavò, sguardo intenso: è sempre più bella negli ultimi scatti pubblicati sui social Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a R o s a l I n d a C an n a v ò ( @ a d u a . d e l . v e s c o ) Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, nella casa più spiata d’Italia ha raccontato di aver subito tante cose dalla agenzia che la gestiva durante quel periodo della sua vita e di esserne uscita a fatica. Tra relazioni finte e tanto altro, ha vissuto una vita fittizia per così tanto tempo che alla fine ha dovuto allontanarsi da tutto per ritrovare se stessa. Ha cominciato a vivere a Milano, a studiare all’università e a vivere una vita come tante altre ragazze della sua età che si dividono tra lo studio ed il lavoro. Quando è arrivata l’opportunità di partecipare a questo reality, ha deciso di prenderla al volo e di rimettersi in carreggiata. Ha conquistato davvero tutti, arrivando addirittura a ricevere dichiarazioni d’amore sotto ai post che pubblica su Instagram.

Adesso che ha superato quel brutto periodo, Rosalinda potrebbe essere pronta a tornare sul set. Infatti, nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, ha raccontato di aver sognato un suo ritorno nel mondo della recitazione. E se questo sogno si avverasse?