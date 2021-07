“Magnifico fondoschiena”, Arisa in costume fa strage di cuori, le forme fuoriescono – FOTO

Arisa, bellissima al naturale: in barca per dei momenti di relax ma il costume lascia fuori un tripudio di curve esplosive.

Arisa, nonostante il periodo di relax dopo un anno pieno di impegni che l’hanno vista non solo protagonista all’ultimo “Festival di Sanremo” ma anche versione coach ad “Amici” uno dei talent più longevi della storia della televisione italiana, continua ad aggiornare i suoi fans del suo ultimo progetto musicale dal titolo “Psyco”.

Il singolo è uscito proprio oggi, venerdì 9 luglio. Sono tante le curiosità dei fans sul brano e Arisa – come si vede nelle storie pubblicate sul suo profilo – risponde pedissequamente a tutte le domande. I followers però non possono non perdersi nelle curve esplosive della cantante sottolineate dai costumi che fanno subito tendenza.

Arisa in costume; esplosione di curve in barca

Arisa in barca è un trionfo di curve: il costume indossato infatti pur essendo un modello intero non lascia spazio all’immaginazione ed il motivo è più che evidente. Immortalata di tre/quarti è un trionfo di lati generosi da ammirare.

Il fondoschiena lo si vede in tutta la sua rotondità, il costume infatti non ne occulta la visione e poi la schiena è lasciata libera in quanto il modello indossato ha uno scollo olimpionico. Ma i fans, che sono sempre pronti ad ammirare la bellezza della cantante, non possono non notare il lato A che fuoriesce dalla scollatura laterale.

Insomma, un mix di elementi pericolosi che lascia a bocca aperta il web e che la omaggiano con teneri pensieri; dai classici emoji a veri e propri apprezzamenti, come “Spettacolo”.

Ecco invece Arisa in un classico bikini con laccetti e modello triangolo, anche in questo caso la cantante viene accolta con favore dal web. Complimenti provenienti anche da colleghi del mondo dello spettacolo come Elisa D’Ospina e Andrea Delogu.