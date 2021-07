“Instagram vs realtà”. Aurora Ramazzotti senza veli sui social – FOTO

Aurora Ramazzotti e i due post su Instagram che hanno divertito i suoi followers: “Il buon vecchio Instagram vs realtà”

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Divenuta nota per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere a amare indipendentemente da quelli che sono i suoi legami familiari. Infatti, Aurora è una bravissima ragazza, con una simpatia innata e che sa come farsi volere bene. Sono in tanti ad essere affezionati a lei: su Instagram conta due milioni di persone che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Aurora Ramazzotti lancia di nuovo il trend: “Instagram vs realtà”

Famosa per i suoi post ironici e divertenti, oggi è tornata facendone un altro dalla sua camera d’albergo a Napoli. Al momento è in Campania per lavorare ad un progetto e intanto, questa mattina, si è concessa uno scatto e un video pr fare un post simpatico. “Il buon vecchio Instagram vs realtà” scrive, postando una foto in cui si spalma un olio sulla gamba comodamente seduta sul letto, e un video in cui è in bagno e compie lo stesso gesto mentre lava i denti e intanto parla a telefono. “Perché tutte le influencer non possono essere simpatiche e reali come te?” le chiedono nei commenti.

Infatti, nel giro di pochissimi minuti ha collezionato tantissimi likes e commenti da parte dei suoi numerosi followers che ogni giorno la seguono. Più il tempo passa, più Aurora dimostra di essere una ragazza simpatica, intelligente e di talento che merita il seguito che ha.