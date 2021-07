Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è senza ombra di dubbio una delle modelle più amate del momento. Con i suoi capelli lunghi, i suoi lineamenti mozzafiato e il suo fisico incredibile, è arrivata qui in Italia che era a malapena una ragazzina ed è diventata una donna lasciandosi alle spalle tutti i problemi che ha dovuto affrontare quando viveva in Brasile. Sono oramai un po’ di anni che ha fatto breccia nel cuore degli italiani, e solo lo scorso autunno ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip per mettersi in gioco e farsi conoscere.

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Nella casa più spiata d’Italia è riuscita a dare tutta se stessa, a farsi conoscere da una ampia fetta di pubblico che da allora ha cominciato a seguirla con costanza e con affetto. Nel giro di pochissimi mesi Dayane ha fatto davvero di tutto, non è riuscita a trovare l’amore come sperava ma ha ritrovato se stessa che è la cosa più importante. Nella casa ha conosciuto tantissime persone, moltissimi concorrenti che ad oggi sono suoi amici e fanno parte della sua vita. La sua priorità al momento, però, è passare del tempo con sua figlia Sofia e godersi l’estate appena cominciata. Le sue vacanze stanno proseguendo a Caserta, dove si è fatta immortalare in un bellissimo scatto.

Su Instagram ha pubblicato diversi scatti alla Reggia, dove ha portato sua figlia che è stata immortalata nelle meravigliose foto insieme a lei.