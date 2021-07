“In una parola: affascinante”, Sabrina Salerno le FOTO a cavallo: curve pericolose

Sabrina Salerno ha condiviso una serie di foto mentre sta per montare a cavallo, in compagnia quindi di un destriero bianco: sembra una principessa

È una principessa con tanto di cavallo bianco Sabrina Salerno che stupisce sempre di più, a colpi di foto i suoi tantissimi follower su Instagram. La bellissima 53enne di Genova ha condiviso una serie di foto dal sapore selvaggio anche se appare elegantissima. Infatti è insieme al suo destriero bianco ma è vestita con un abitino verde molto aderente che le fascia il fisico stupendo e le mette in risalto le curve “pericolose“. In evidenza c’è infatti il suo prosperoso lato a che con prepotenza si staglia verso fuori e sembra anche non essere contenuto in nessun reggiseno.

Inoltre a rendere speciale questi suoi scatti c’è il suo bellissimo viso con gli incantevoli occhi verdi appena truccati ma che risaltano e fanno pendant con il vestitino dello stesso colore.

Sabrina Salerno, la serie di foto con il cavallo bianco

