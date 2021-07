Accadde oggi, 10 Luglio. Il Portogallo vince gli Europei 2016 di calcio contro la Francia

Accadde oggi. Il 10 Luglio è il 191° giorno del calendario gregoriano. Mancano 174 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 10 Luglio è la Giornata Internazionale del Dabbing: festa dell’olio e dei concentrati di cannabis. Si ricordano Santa Vittoria di Sabina, martire, Sant’Apollonio di Sardi, San Pietro Vincioli, monaco, Sante Rufina e Seconda, martiri di Roma e i Santi sette Fratelli, martiri di Roma.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

138 – Muore l’imperatore romano Adriano

138 – Antonino Pio è acclamato dal popolo come nuovo imperatore romano

1212 – Grande incendio di Londra: brucia la maggior parte della città

1821 – Gli Stati Uniti prendono possesso della Florida, acquistata dalla Spagna

1830 – Nasce il pittore francese Camille Pissarro

1848 – Il parlamento siciliano emana la nuova costituzione siciliana

1856 – Nasce il fisico e inventore Nikola Tesla

1871 – Nasce lo scrittore francese Marcel Proust

1888 – Nasce il pittore Giorgio De Chirico

1509 – Nasce l’umanista e teologo Giovanni Calvino

1921 – Nasce il pugile Jake Lamotta, la cui storia è raccontata nel film “Toro scatenato” con Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese

1937 – Nasce il manager e dirigente sportivo Luciano Moggi

1940 – Istituito il governo della Francia di Vichy, cade la Terza Repubblica francese

1942 – Nasce il cantante heavy metal Ronnie James Dio

1943 – Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia (Seconda Guerra Mondiale)

1943 – Nasce il tennista Arthur Ashe

1954 – Nasce il giornalista, scrittore e autore tv Michele Serra

1962 – Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita

1963 – Nasce il dirigente d’azienda, funzionario ed ex Commissario straordinario per il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto della pandemia da COVID-19 Domenico Arcuri

1973 – Le Bahamas ottengono indipendenza all’interno del Commonwealth

1991 – Boris Yeltsin incomincia il suo periodo di 5 anni come presidente della Russia

1991 – Delitto dell’Olgiata: un omicidio commesso in una zona residenziale situata a nord di Roma, la cui vittima fu la quarantaduenne contessa Alberica Filo della Torre. Rimase irrisolto per venti anni. Nel 2011 la prova del DNA identificò il colpevole in Manuel Winston, un cameriere filippino, che poi confessò

1992 – L’ex leader panamense Manuel Noriega viene condannato a 40 anni di prigione in Florida per traffico di droga

1998 – La Diocesi di Dallas si esprime favorevolmente nel risarcire con 23,4 milioni di dollari nove ex-chierichetti che sostennero di aver subito abusi sessuali dall’ex-prete Rudolph Kos

2002 – Il dipinto “Il massacro degli innocenti” di Pieter Paul Rubens viene venduto a un’asta di Sotheby’s per 49,5 milioni di sterline

2008 – Apple introduce l’App Store

2011 – Pubblicato l’ultimo numero del giornale News of the World

2016 – Il Portogallo vince il campionato Europeo di calcio, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari.