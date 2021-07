Gigi D’Alessio: “Non riesco a liberarmene più”. La confessione amara

Gigi D’Alessio dopo tanti anni di silenzio torna a parlare e fa una confessione che lascia tutti sbigottiti: non riesce più ad andare avanti

Gigi D’Alessio è un cantante molto noto e conosciuto per la sua musica e i suoi brani. Un artista che ha fatto della sua passione un lavoro e i fan lo seguono ovunque. Famoso anche per la sua storia d’amore con Anna Tatangelo, che dopo anni meravigliosi è finita ed ha lasciato tutti sbigottiti.

Il pubblico italiano ha ammirato la coppia pensando che fosse indivisibile, invece i due si sono separati l’anno scorso ed il gossip ancora ne parla.

GUARDA QUI>>“Sei una bellezza pazzesca”, Dayane Mello bikini e fisico da statua: e’ perfetta FOTO

Gigi D’Alessio, la confessione amara dopo tanto tempo

GUARDA QUI>>“La coppia perfetta”. Martina Colombari, compleanno strepitoso insieme a lui – FOTO

Nonostante il successo, Gigi D’Alessio ha un problema di cui non riesce a liberarsi. Il gossip gli sta stretto e il cantante si sfoga a cuore aperto in un’intervista al Messaggero dove rivela: “Il gossip? Ancora oggi non me ne libero, entrò prepotentemente nella mia vita quando ufficializzai la storia con Anna Tatangelo. – confessa – Ogni giorno foto, articoli, scoop delle riviste commerciali di cronaca rosa, il gossip ha sempre pesato tantissimo nella mia carriera”.

Anche la Tatangelo qualche tempo aveva rilasciato un’intervista dove parlava della sua vita sentimentale chiedendo più volte di chiudere definitivamente questo discorso. “Cosa mi manca della nostra vita insieme? Nulla! Sto bene così”.

La cantante ha spiegato che con la fine della storia se n’è andata una parte di Anna, quella più malinconica troppo donnina. Inoltre ha tenuto a sottolineare che la causa della rottura non sono stati i problemi economici dell’ex marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

A quanto pare a distanza di un anno, Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore. Anche la nuova fiamma è molto più giovane di lui, avrebbero infatti ventisei anni di differenza. La Tatangelo, invece, per il momento è single ed è legata solo a suo figlio Andrea, nato dalla relazione con il cantante partenopeo.