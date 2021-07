“La coppia perfetta”. Martina Colombari, compleanno strepitoso insieme a lui – FOTO

Martina Colombari. Una delle Miss Italia più amate di sempre festeggia oggi il suo compleanno. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è insieme a una persona speciale

Incredibile a dirsi guardando le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram ma oggi, 10 luglio 2021, Martina Colombari spegne ben 46 candeline.

Il volto disteso, spesso sorridente, il fisico tonico, muscoloso, atletico, lo spirito leggiadro con cui si approccia al prossimo, la fanno apparire sempre come un’eterna ragazzina. E lo era davvero quando si approcciò per la prima volta al mondo dello show business. Aveva solo 16 anni quando venne incoronata reginetta di bellezza nella competizione più prestigiosa del nostro paese, che ha dato avvio alla carriera di molte prime donne dello spettacolo nostrano. Martina Colombari, infatti, vinse il titolo di Miss Italia nel 1991. Partì dalla sua città natale, Riccione, e ha conquistato il cuore di tutti gli italiani.

Ha continuato a farlo con eleganza negli anni a venire, si è cimentata sapientemente, grazie al suo poliedrico talento, sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice, modella e attrice affermata in fiction e film di prestigio.

Il suo cuore grande l’ha vista essere in prima fila come testimonial e attivista in importanti impegni sociali, dai Giochi senza barriere con Bebe Vio passando all’opera come volontaria con la Fondazione Francesca Rava, in particolare ad Haiti dopo il terremoto del 2010.

Martina Colombari: raggiante insieme al marito, Alessandro Costacurta

Una delle Miss Italia più amate, attrice, modella, conduttrice televisiva, mamma di Achille (nato il 16 giugno 2004) e moglie dell’ex calciatore, icona del Milan, Alessandro Costacurta.

Martina Colombari è sempre stata concentrata sulla sua carriera, facendo parlare per sè solo il suo talento. Mai un pettegolezzo, un’indiscrezione, una parola fuori posto.

Festeggia il suo compleanno oggi nel migliore dei modi, stretta all’amore della sua vita. Scorrendo il wall del suo seguitissimo profilo Instagram (oltre un milione di follower) è difficile vedere immagini che la ritraggono insieme al marito. Oggi è un’occasione speciale, è concessa un’eccezione.

La bellissima modella e attrice pubblica una sequenza di tre scatti, abbracciata dolcemente proprio ad Alessandro Costacurta; sono in spiaggia con il mare a fare da sfondo. “Lui c’è sempre… e’ che non ama farsi fotografare” – scrive in didascalia. L’ex difensore del Milan, passato alla dirigenza della squadra di cui è stato simbolo, è attualmente impegnatissimo come opinionista ed esperto durante le partite del campionato europeo di calcio che vede l’Italia competere nella finale contro l’Inghilterra.

I fan sono andati in visibilio alla vista della coppia così unita. Piovono commenti: “La coppia perfetta”, “Meravigliosi”, “Ma quanto siete belli”, “Vibrazione dell’anima”, “Una gioia per gli occhi, un esempio per tanti giovani”.