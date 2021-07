Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo scatto ha ricevuto una pioggia di likes

Giulia Salemi è senza dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. Con i suoi capelli scuri, i suoi lineamenti mozzafiato e la sua innata simpatia ha conquistato il pubblico italiano arrivando a fare una carriera eccezionale. Il trampolino di lancio più importante è stato più sicuramente il Grande Fratello Vip, dove ha partecipato nel 2018. Era forse solo una ragazzina, non ancora pronta per l’esposizione mediatica a cui stava andando incontro e il suo percorso si concluse con un provvedimento disciplinare a causa di sua madre che, entrando nella casa, le aveva rivelato delle informazioni in persiano. A distanza di più di due anni, è tornata nel programma pronta a rimettersi in gioco: più grande, più matura e più pronta della scorsa volta, è riuscita a portare a termine un percorso di cui può essere orgogliosa.

Giulia Salemi manda in tilt il web con un bikini mozzafiato: sempre più bella

Giulia nella casa ha ritrovato se stessa, ha fatto breccia in una nuova fetta di pubblico che non l’aveva ancora conosciuta durante la sua prima esperienza ma sopratutto ha trovato l’amore vero tra le braccia dell’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. È uscita dalla casa orgogliosa di quanto fatto ma soprattutto felice. Adesso si sta godendo l’estate insieme al suo fidanzato, dopo diversi mesi di progetti e di lavori. Negli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram è in un posto meraviglioso di Milano, insieme a Pierpaolo e ad alcuni loro amici.

Giulia è sempre più felice è raggiante, sicuramente sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. La storia con Pierpaolo va a gonfie vele e anche la sua carriera sta finalmente prendendo il volo: le cose non potrebbero andare meglio di così.