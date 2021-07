Paola Turani curve esplosive in primo piano: “E non hai visto niente…” – FOTO

Paola Turani ha appena pubblicato su Instagram una foto in primo piano che ritrae la sua bellezza sublime: tra un pò esplode tutto.

Standing ovation per un’insolita Paola Turani, bellissima su Instagram e protagonista di una foto in primissimo piano, di alto livello.

La regina del web è reduce da una gravidanza, per la quale ha sofferto e non poco. Alla fine della “storia”, tutti i suoi fan si sono complimentati con lei per aver mostrato tanto coraggio nell’affrontare il momento del parto.

Su Instagram vanta più di 1 milione di followers e spesso si rende protagonista di scatti mozzafiato che delineano un aspetto fisico degno di nota. La supermodella di Sedrina vive una fantastica storia d’amore con il marito, Riccardo Serpellini, dal quale ha appena avuto un bambino.

La fashion influencer tra le più cliccate del momento ha sempre tenuto costantemente aggiornati i propri fan sulle condizioni di salute e nell’ultimo scatto appare davvero in splendida forma

Paola Turani, una mamma bellissima: il meglio mai visto prima

