“Perfezione di donna”. Bianca Guaccero in vacanza regala immagini da perdere la testa – VIDEO

Bianca Guacceto. L’artista pugliese è in vacanza dopo il termine delle fatiche televisiva in RAI. La rivedremo presto sul piccolo schermo in ruoli diversi

“Una ragazza che sa fare tutto: canta, balla, è un’espressione di energia straordinaria”. Con queste parole dette in collegamento telefonico Raffaella Carrà sorprese Bianca Guaccero fino a portarla alle lacrime di commozione.

E la regina della televisione appena scomparsa ha fatto un ritratto sintetico ma preciso dell’artista pugliese, un talento che si manifesta davanti al pubblico in moltelici forme. Bianca Guaccero è una conduttrice di successo, un’attrice completa, ha più volte dato prova di essere abilissima nel canto e nela danza. Stacanovita, poliedrica ma non solo. Il suo carattere simpatico, affabile, empatico e frizzante l’hanno resa un’icona del piccolo schermo.

Classe 1981, originaria di Bitonto, dopo alcune piccole comparsate ha fatto il suo primo vero debutto nel film “Terra bruciata” del 1999 per la regia Fabio Segatori. L’esplosione di fama, però, lo deve al re di tutti i programmi nostrani, il “Festibal di Sanremo”. É stata fortemente voluta da Pippo Baudo per affiancarlo durante la kermesse canora nel 2008. Da lì in poi altri impareggiabili successi.

Bianca Guaccero: in bikini in vacanza fa sognare i fan

Terminata la messa in onda del programma che la vede al timone, il fortunatissimo “Detto Fatto”, nella fascia pomeridiana di Rai Due, Bianca Guaccero si gode meritate vacanze.

É lei stessa a regalare ai suoi fan immagini spettacolari di lei in bikini. L’ultimo post condiviso è un mini video di pochi secondi. In sottofondo musica con la calda voce di Renato Zero e le note del brano “L’amore sublime”. La bella presentatrice si mostra mentre fa un salto in una piscina dall’acqua limpidissima da cui emerge come una novella sirenetta. Volto splendido e sorridente, fisico asciutto, scolpito, in una parola: sublime.

I fan esaltano la sua bellezza nei commenti: “Sei la perfezione fatta donna”, “Sei una meraviglia, Bianca”, “Superlativa in tutto”, “É sempre un piacere vederti in ogni cosa che fai. Sei deliziosa!”, “La prossima Bond girl”.

Ritroveremo l’artista pugliese durante la prossima stagione televisiva; da quanto si evince dai palinsesti RAI presentati per l’anno successivo, è stata riconferata al comando di “Detto Fatto” ma non solo.

Bianca Guaccero tornerà al suo primo amore, la recitazione. Sarà protagonista della fiction “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci e Violante Placido.