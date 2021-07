“Brave and Beautiful” anticipazioni 12 luglio: salta la copertura di Cesur

Su Canale Cinque è arrivata finalmente la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio alle 14:45. Andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata

Comincia una nuova settimana per la serie tv turca “Brave and Beautiful“, anche questa piena di colpi di scena dopo Cesur che si è ritrovato praticamente a familiarizzare col nemico pur di rivendicare suo padre. Nel prossimo episodio, che andrà in onda domani, Kemal e Sirin si sposano. La cerimonia però rischierà davvero di saltare a causa della madre di Cesur, che cosa farà di così grave da riuscire ad interrompere un matrimonio?

Brave and Beautiful, quello che succederà nella prossima puntata

Tutto avrà iniziato quando Cesur sceglierà di portare la madre Fugen a Korludag, in modo da poterla tenere d’occhio. La donna è malata di Alzheimer ed avrà bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. In primo luogo, Cesur avrà bisogno dell’aiuto dell’avvocatessa Manu Vardar e di un’infermiera ma improvvisamente arriverà un imprevisto. La madre di Cesur ha paura dei rumori forti e si spaventerà quando la sposa arriverà accompagnata da un corteo danzante musicale. La donna approfitterà di un momento di distrazione della sua infermiera per scappare e andare all’interno di un bosco. Qui incontra Tashin, che ha sempre ritenuto responsabile della morte del marito.

Tashin rischieravi investire la donna malata, e lei sarà molto spaventata perché a causa del suo male non ha idea di dove si trovi. L’uomo riuscirà a capire dove abita e a darle uno strappo a casa: durante questo viaggio in macchina, rischierà di dire qualcosa che farà saltare la copertura di Cesur.